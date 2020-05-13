Сопротивления изоляции аппаратов и электропроводки напряжением до 1кВ
Измерение напряжения прикосновения и шага
Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов
Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» и токов к.з.
Испытание измерительных трансформаторов тока
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ
Испытание электродвигателей переменного тока
Испытание устройств АВР
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Проверка действия автоматических выключателей и УЗО
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки
Проверка устройств молниезащиты
Проверка фазировки РУ и их присоединений
Измерение длины кабеля
Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии
Шеф-монтаж
Электромонтажные работы
Сопротивление изоляции кабелей слаботочных систем
Изыскательные работы
Проверка проектной документации на соответствие нормативным требованиям
Анализ качества электрической энергии
Тепловизионный контроль состояния ограждающих конструкций
Тепловизионный контроль состояния электрооборудования
Проверка уровня освещенности аварийного освещения
Проверка согласования цепей аварийного освещения
Режим работы
пн - пт с 9.00 до 20.00