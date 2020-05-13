Сопротивления изоляции аппаратов и электропроводки напряжением до 1кВ

подробнее

Измерение напряжения прикосновения и шага

подробнее

Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов

подробнее

Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» и токов к.з.

подробнее

Испытание измерительных трансформаторов тока

подробнее

Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ

подробнее

Испытание электродвигателей переменного тока

подробнее

Испытание устройств АВР

.

подробнее

Проверка действия автоматических выключателей и УЗО

подробнее

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки

подробнее

Проверка устройств молниезащиты

подробнее

Проверка фазировки РУ и их присоединений

подробнее

Измерение длины кабеля

подробнее

Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии

подробнее

Шеф-монтаж

подробнее

Электромонтажные работы

подробнее

Сопротивление изоляции кабелей слаботочных систем

подробнее

Изыскательные работы

подробнее

Проверка проектной документации на соответствие нормативным требованиям

подробнее

Анализ качества электрической энергии

подробнее

Тепловизионный контроль состояния ограждающих конструкций

подробнее

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования

подробнее

Проверка уровня освещенности аварийного освещения

подробнее

Проверка согласования цепей аварийного освещения

подробнее

Выполненные работы

0
Заявка на расчет замеров